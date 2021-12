Praegu moodustavad äärmused Gröönimaa (ligi 57 000 elanikku, kokku avastatud 1456 positiivset koroonatesti, 0 surma) ja Peruu (ümmarguselt 600 surma 100 000 elaniku kohta).

Kogu pandeemia vältel on aga märgata, et Saharast lõuna poole jäävas (nn Mustas) Aafrikas leidub COVID-surmasid märkimisväärselt vähe. Kas asi on puhtalt selles, et teste on tehtud liiga vähe ja statistika on poolik?