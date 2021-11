Karbist välja: Huawei Nova 9 – Hiina tootja ei anna veel alla

Ja nagu viimastel aastatel tavaks: riistvara ja disaini poolest on tegemist täiesti korraliku telefoniga, tarkvara ja äppide osas valitseb aga korralik ikaldus.

Välisilmelt on suuri tugevusi sellel seadmel kaks: silmatorkavalt lahe kaamerakomplekt ja tagakülje pinnamaterjal (väga kena sinine või must), millele ei õnnestu ka käige rasvasemate sõrmedega jälgi jätta. Seda on vaid 7,77 mm paksusega ja kaalub ekraani ja aku suurust (diagonaal 6,57 tolli, aku 4300 mAh) vaid 175 grammi.

Disaini puuduseks tuleb pidada aga ekraani „ajast ja arust" kumeraid servasid, mis muudavad mängimise ja klaviatuuri äärmiste tähtede toksimise lihtsalt ebamugavaks.

Tähtsuse järjekorras edasi minnes: põhikaamera on seadmel 50-megapiksline (avaga f/1.9), lisaks on olemas 8MP ultralainurk ja 2MP makrovõtete kaamera ning sügavusandur bokeh-efekti saavutamiseks. Selfi-kaamera on 32MP. Eriti pole Huawei viitsinud vaeva näha zoomi võimekusega: seadmel on vaid 10x digizoom ja üldse mitte optilist. Aga kuna maksokaamera olemas, siis saagu näiteks lähivõte 50-sendisest:

Kaameratarkvara poolest on tublisti edasi arendatud videosalvestust - näiteks saab salvestada kahe vaatega videoid, kus samaaegselt filmivad mõlema poole kaamerad.

Telefonil on sees Snapdragon 778G protsessor (tuumad: 4x Cortex-A78 2,4GHz ja 4xCortex-A55 1,8GHz)) , mis tähendab, et 4G on aga 5G-d ei ole. Salvestusmälu on 128 GB ja vahemälu (RAM) 8B - normaalselt näitajad. NFC ja Bluetooth on olemas.

Kiirlaadija on seadmel kaasa pandud võimas: lausa 66-vatine. Mis tähendab, et nullist täislaadimiseni läheb aega vaid 38 minutit. Ekraan võib sõltuvalt vajadusest töötada värskendussagedusega 60 või 120 Hz, värvitoone on tootja teatel 1,07 miljardit. Resolutsioon on OLED-ekraanil 2340x1080 ehk Full HD.