Käed roolile: Scania uus veokiplatvorm Super

Kõige silmatorkavamalt ilmnes uute ja vanade kolm peamist erinevust. Esiteks on automaatkäigukasti käiguvahetus muutunud kiiremaks, vaiksemaks (alanemine 3,5 detsibelli) ja sujuvamaks. Teiseks aitab mootor sõiduki aeglustamisele jõuliselt (ja häälekamalt - seda madalat lõrinat sa ainult ei kuule vaid ka tunned, asja nimeks Compression Release Brake) kaasa ning kolmandaks püsib auto ka suure kaldega tee puhul seisma jäädes (seejuures mitte midagi täiendavalt tehes) kaljukindlalt paigal. Rool on autol aga nii kerge, et harjud juba 10-minutilise sõidu järel tundega, et sa ei istu mitte pereauto vaid hiigelveoki roolis.

Kui asuda uurima, millega see kütuse kokkuhoid saavutatud, siis esmalt võiks ju arvata, et vastus peitub massis - kõik lihtsalt kaalub vähem, kogu komplekt on ühtekokku 294 kg kerge, mootor ja järeltöötlussüsteem kaaluvad 8 kg vähem, käigukast 43 kg vähem, tagatelg 27 kg vähem, CRB 105 kg vähem kui retarder ja lisaks aitab 118 kg kokku hoida see, et sama distantsi läbimiseks peab olema paagis vähem kütust.

„See on hea küsimus," tõdeb Scania tegevjuht Christian Levin. „Kuid saavutamaks meie enda müügimahu eesmärke leidsime kuus aastat tagasi, et vajame paremat ja vähem heitmeid tekitavat sisepõlemismootorit, ning et vana platvormiga me seda teha ei suuda. Me ei ole Tesla, meile ei saja raha taevast alla."

8% väiksem kütusekulu - see on peamine sõnum, mida Scania oma uuendusest rääkides uhkusega esile toob. Rahasse ümberpanduna: kaubavedaja, kelle aastane sõiduki läbisõit on 130 000 km, võib säästa ligikaudu 3000 eurot aastas. Loomulikult on uued lahendused ka kallimad, kuid Scania hinnangul saabub tasuvuse aeg juba maksimaalselt pooleteise aastaga.

Ent tuleme tagasi vähenenud kütusekulu juurde. Peapõhjus on muidugi mootoris. Ametlik teada ütleb meile, et masinal on uued 420-560 hobujõulised, kuni 2800 nm pöördemomendiga 13-liitrised jõuallikad, mis töötavad ka HVO biodiislikütusega ning kahe versiooni puhul on võimalik kasutada ka sajaprotsendilist biodiislit FAME.

Uut on neis mootorites palju: topeltnukkvõllid, pihustid, optimeeritud kütusepump, väntvõll, 12,47-liitrine silindri töömaht, surveaste 23:1, takti tipprõhk 250 bar, muudetav klapiajastus, AbBlue doseerimine kahes etapis, vähendatud sisehõõrdumine, täpsemalt suunatud jahutusüsteem - kokku annavad need uuendused mootorile ka 30% pikema eluea.

Madalate pöörete osas on Scania samuti juba varem tuntud olnud. Mootori täielik pöördemoment saavutatakse juba pööretel 900 p/min, veoki sihiks on sõita maksimaalselt palju 12. käiguga, kuna see on otsene käik ja see tähendab kõige vähem ülekandekadusid. See tähendab ka seda, et kütusesäästu optimeerimiseks vahetab veok tõenäoliselt rohkem käike, kui mõned juhid on harjunud. Kiirema ülekandevõimega on ka uus ühe reduktoriga tagatelg (R756), neist kiireim on suhtega 1,95:1. Suudab see vedada kuni 53-tonnist autorongi.

Eelmisel aastal alustas Scania ka uue automaatkäigukastide sarja tutvustamist, G33CM oli uue tootesarja esimene liige ja nüüd on sellega liitunud Opticruise G25CM.

G25CM andmed

Pöördemoment 2500 Nm

Mootor 220-460 hj

Suhtevahe 20,7-0,78

Käigud 12+2 käiku

Kusjuures: G25: on 75kg kergem käigukast kui oli GRS905, sellel on uus kompaktne alumiiniumkorpus koos täiustatud geomeetrilise disaini ja õlivoolujaotusega. Tootja on teada andnud ka, et uus muutuva õlimahu ja õlipihustussüsteem tagab parema õlivoolu jaotuse, mis tagab väiksema sisehõõrdumise ja aitab vähendada sisekadusid 50% võrra. Adaptiivne käiguvahetusstrateegia põhineb aga sõidustiilil, koormusel ja tee kaldenurgal ja see annab parema ja sujuvama käiguvahetuse. Standardina on sel neli automattagurduskäiku, kuid saadaval on ka kuni 8-käiguline variant.

Arendustest puutumata ei jäänud ka selline pealtnäha lihtne asi nagu kütusepaak (mahuga 165 kuni 910 liitrit). See on saanud nüüd D-kujulise disaini ja lisaks külge ühe detaili - kütusekasutuse optimeerimise seadme, milles asub ka vee-eralduse filter.

See seade töötab nö. lisapaagina, hoides elektripumba abil mootori sissepritsesüsteemile pideva pealevoolu tagamiseks varuks piisavas koguses kütust. See tähendab, et suureneb paakides tegelikult kasutatava kütuse kogus ja väheneb asjatult kaasas veetama kasutu kütuse hulk.

Uus platvorm võiks Eestisse jõuda kõige varem järgmise aasta suvel.

