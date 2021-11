„Omikronil on avastatud kokku umbes 50 mutatsiooni, millest ogavalgus on 32. Nende hulgas on ka varasemalt tuttavaid mutatsioone, mis on esinenud näiteks alfa, beeta, gamma ja lambda variantides," ütlesid Fortele ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia kaasprofessor Kristi Huik ning bioinformaatika spetsialist Aare Abroi.

Teadlased märgivad, et varasemalt esinenud mutatsioonide hulgas on selliseid, mis aitavad kaasa levikule, nakatumisele ja immuunsüsteemi eest põgenemisele.

Mõned näited: