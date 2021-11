WHO uus info: omikron võib tõsta taasnakatumise riski

„Esialgsed tõendid näitavad, et omikroniga taasnakatumise oht võib võrreldes teiste murettekitavate variantidega suureneda – inimesed, kellel on varem olnud COVID-19, võivad omikroniga kergemini nakatuda," teatas WHO ja märkis, et sellekohane teave on siiski piiratud ja lisainfot on tulemas lähipäevil ja -nädalatel.

WHO kinnitas ka seda, et laialdaselt kasutatavad PCR-testid on võimelised omikroniga nakatumist tuvastama. Ent käimas on uuringud, et teha kindlaks, kuidas on lood muud tüüpi testidega, sealhulgas antigeeni kiirtestidega.

Organisatsioon arvas ka, et kortikosteroidid ja IL6 retseptori blokaatorid on endiselt tõhusad raske COVID-19-ga patsientide ravimiseks. Muid ravimeetodeid veel hinnatakse, et näha, kas need on endiselt sama tõhusad, arvestades omikroni mutatsioone.

Siiamaani ei ole teada, kas omikron suudab kergemini levida ja inimesi nakatada. Positiivse testiga inimeste arv on Lõuna-Aafrika riikides suurenenud, kuid epidemioloogilised uuringud on käimas, et mõista, kas see on tingitud omikronist või muudest teguritest.

Esialgsed andmed näitavad, et Lõuna-Aafrikas on haiglaravi vajavate inimeste määr suurenenud, kuid selle seos omikroniga on veel selgitamisel.

Kogu maailmas on hetkel kinnitatult tuvastatud vaid 163 omikroniga nakatumise juhtu. Seda nii Euroopas, Austraalias, Aafrikas kui ka Põhja-Ameerikas Kanadas.