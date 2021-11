„Paneb ikka kukalt kratsima“ – Citybee tõstis Eestis hindu

„CityBee pakub suurepärast võimalust mugavalt autot kasutada, samal ajal võimaldades unustada kõik lisakulud, mis mõjutavad isiklike autode omanikke - parkimine, kindlustus, autohooldus, pesemiskulud ning eriti kütus. CityBeega on ainult sõitmise rõõm! Võimalik, et seetõttu polegi sa tähele pannud, kui suure hüppe tegi kütuse hind selle aasta jooksul - nüüd on see lausa ligi 30% võrra kallim võrreldes jaanuariga! Paneb ikka kukalt kratsima. Seetõttu olime ka meie sunnitud veidi kilomeetri hinda tõstma, kuid õnneks mitte palju," teatas ettevõte eile klientidele.