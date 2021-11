Haiglast sügelust võib mahendada... geeniravi

See ei pea siiski niiviisi jääma. Sügelusvastaste relvade arsenali on viimastel aastatel jõudnud geenikäärid, millega saab närvisignaalide tee just kui noaga läbi lõigata.

Geneetik Zhou-Feng Chen oli esimene, kes 2007. aastal võis täie kindlusega väita, et valu ja sügelus on kaks täiesti erinevat asja. Ta uuris Washingtoni ülikooli laboris hiiri, kel oli geenmuundamise teel inaktiveeritud üks seljaajus leiduv valk.

Chen järeldas, et kuna hiired ei tundnud sügelust, pidi selle ajal aktiveeruma mõni neist tundenärvidest, mis kasutavad seljaajus GRPRi. Kuna hiired siiski tundsid valu, tähendas see, et sügelus- ja valuaisting ei saa kasutada samu närve. Teisisõnu on võime tunda valu ja sügelust kaks täiesti eri tüüpi aistingut.