Koroonaviiruse uus variant jõudis Euroopasse

Patsient ei teatanud, et oleks viibinud Lõuna-Aafrika Vabariigis või mis iganes teises Lõuna-Aafrika riigis. Ühelgi tema pereliikmel pole sümptomeid tekkinud, kirjutab The Guardian.

Nädala alguses esmalt Lõuna-Aafrikas avastatud viirusevariandi ogavalgul on 32 mutatsiooni, mis tähendab, et see ei pruugi alluda vaktsiinide mõjule - teadlased üle maailma alles uurivad selle ohtlikkust. Viirust on praeguseks maailmas tuvastatud 85 juhul.