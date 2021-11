Uus viirusevariant tõstis Lõuna-Aafrikas nakatumiskordaja 2 peale

Teadlased on öelnud, et B.1.1.529 on väga ebatavalise mutatsioonide kogumiga, mis võib aidata sel vältida organismi immuunvastust ja muuta see isegi nakkavamaks kui praegu leviv deltatüvi. Iga uus variant, mis suudab vältida vaktsiine, kujutab endast muidugi ohtu senistele pandeemiast väljumise strateegiatele.

Ühendkuningriigi tervisekaitseameti meditsiininõunik dr Susan Hopkins ütles The Guardiani teatel, et B.1.1.529 variandi R ehk efektiivne paljunemisnumber on Lõuna-Aafrika Gautengi provintsis praeguseks 2. See on tase, mida pole registreeritud alates pandeemia algusest. Teame Eestiski, et kui R on suurem kui 1, kasvab epideemia plahvatuslikult.

Diagnostikalaboritest saadud esimesed märgid viitavad sellele, et variant on Gautengis kiiresti levinud ja võib esineda juba ka ülejäänud kaheksas Lõuna-Aafrika provintsis. Teadlased usuvad, et koguni 90% uutest Gautengi juhtudest võib olla B.1.1.529.

Teadlased ütlesid neljapäeval, et B.1.1.529 on halvim variant, mida nad on pandeemia algusest peale näinud. Selle ogavalgus on 32 mutatsiooni ja just ogavalgu äratundmisele on sihitud enamik vaktsiine. Kokku on viirusel enam kui 50 uut mutatsiooni. Mutatsioonide arv (algse Wuhani tüvele) on seega kaks korda suurem kui deltavariandil.

Suurbritannia on uue variandi tõttu juba keelanud lennud LAVist, Namiibiast, Lesothost, Botswanast, Eswatinist ja Zimbabwest. Ühel Aafrikast saabunud reisijal uue variandi tuvastanud Iisrael on lisanud punasesse nimekirja veel Mosambiigi.

Ka Euroopa Komisjoni juht teatas reedel plaanist peatada lennud piirkonnast. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles AFP teatel, et teeb tihedas koostöös liikmesriikidega ettepaneku aktiveerida hädapidur, et peatada lennureisid Lõuna-Aafrika piirkonnast.

WHO videopöördumises öeldakse, et teadlased oskavad viiruse ohtlikkuse kohta täpsemat infot anda umbes kahe nädala pärast: