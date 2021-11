Botswana ohtlik koroonatüvi on tiheda uurimise all: mida on juba välja selgitatud?

Senise info põhjal on teada, et viirusevariant nimetusega B.1.1.529:

jõudis koroonauurijate "radarile" 11. novembril ehk umbes kahe nädala eest;

on leitud Botswanas ja Lõuna-Aafrikas, aga ka juba Hongkongis ja Iisraelis;

on nimetatud eriti koledaks koroonatüveks, kuna see on teoreetiliselt eriti osav nakataja – sellel on üle 30 mutatsiooni piirkonnas, mis kodeerib inimrakkudesse tungida aitavat valku;

veel on teadmata, kui tõhusalt olemasolevad koroonavaktsiinid sellega võidelda suudavad.



Kuna SARS-CoV-2 viirus on meile juba mõndagi õpetanud epideemiate tõsiselt võtmise vajalikkuse kohta, võib uskuda, et mõnigi riik seab ruttu sisse uued reisi- ja lennupiirangud, et uue tüve laiemat levikut vältida.

Nii on reageerinud juba Ühendkuningriik, Iisrael, Saksamaa, Itaalia, Holland, Austria ja Tšehhi. Asi jõuab arutamisele ka Euroopa Komisjonis.

Lääne meedia eelistab uue tüve päritolukohaks nimetada Lõuna-Aafrikat. Kui aga jääda esialgse info juurde, et B.1.1.529 avastati selle maailmajao konkreetses riigis nimega Botswana, tekib küsimus, kas ja mida on õnnestunud tüve kohta välja selgitada just sealsetel uurijatel.

Lühike vastus: koroonauurijad võtavad asja nii tõsiselt, et see pole seni kaugeltki Botswana asjatundjate eralõbuks jäänud.

Bloomberg kirjutab, et Lõuna-Aafrika teadlased töötavad välgukiirusel selle kindlaks tegemise nimel, kui ruttu B.1.1.529 levida võib ja kas see on resistentne senistele koroonavaktsiinidele.

Erinevate asutuste töötajad üle maailma tegelevad viiruse laboris kasvatamise ja selle kallal testide ja eksperimentide tegemisega. Tulemusi on vaja siiski vähemalt kaks nädalat oodata.