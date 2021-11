Kas teed vahet, kumb neist silmadest on 3D-prinditud?

Ühendkuningriigis Londonis elav 40. aastates Steve Verze on niisiis esimene inimene maailmas, kes sai hakata kandma 3D-printimise teel valminud silma.

Just taoline moodne lahendus annab proteesile realistlikuma välimuse, kui varasemate variantidega võrrelda, süvendades muuhulgas muljet, et pupillil on n-ö sügavust.