Inglismaa ja Iisrael keelasid uue koroonaviiruse variandi pärast lennud kuuest Lõuna-Aafrika riigist

Esimesena Botswanas avastatud B.1.1.529 variandi ogavalgul on 32 mutatsiooni ja teadlased kardavad, et seetõttu ei pruugi viiruse vastu aidata vaktsiinide abil inimorganismis tekitatud antikehad, mis lihtsalt ei tunne niivõrd muutunud ogavalku ära, et seda neutraliseerida.