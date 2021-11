Euroopa Komisjon: vaktsineerimistõendid kehtigu reisimisel 9 kuud, tõhustusdoosi järel tähtajatult

Ettepaneku kohaselt peaks esmase vaktsineerimistsükli järel väljastatava vaktsineerimistõendi standardseks kehtivusajaks olema vähemalt 9 kuud. See tähendab, et reisijate kontrollimisel ei tohiks liikmesriigid keelduda tunnustamast vaktsineerimistõendit, mis kinnitab, et esmase vaktsineerimise viimase doosi manustamisest on möödas vähem kui 9 kuud.