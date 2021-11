VIDEO ja SKEEMID: NASA ajalooline start ründamaks kauget asteroidi

Projekt kannab nime DART (Double Asteroid Redirection Test) ja selle käigus põrkub kosmoselaev järgmise aasta septembris kaksikasteroidide süsteemi väiksema liikmega. Eesmärgiks on uurida, kas selline kontrollitud löök on võimeline muutma asteroidi liikumissuunda.

DARTi üheotsareis viib kosmoselaeva asteroidisüsteemi, mille kaks asteroididi tiirlevad ümber ühise raskuskeskme. DART-i sihtmärk on väiksem asteroid nimega Dimorphos, mille läbimõõt on umbes 160 meetrit - ta umbes Giza püramiidi suurune. Paari suurem asteroid kannab nime Didymose ja selle läbimõõt on umbes 780 meetrit.