KUULA | “Istmesoojendus” osa 101: Audi erapooletute arvustustega on Eestis kõik

Autouudistega alustame Eestist: Eesti autoajakirjandusest enam Audist erapooletuid lugusid ei leia – edasimüüja ei võimalda ajakirjanikele proovisõite ja kõik lood kirjutab palgatud esindaja, kelle “sõnumit kontrollitakse”. See tähendab, et Audil ei saa edaspidi asja olema ka Eesti aasta auto valimistele, millest saates hiljem juttu.

Maailmast: testimas on märgatud kolmanda põlvkonna Mini Countrymani; Mazda CX-3 mudelivärskendust siiski ei tule; oktoobri enimmüüdud autodest Euroopas; Jaguar ja Tesla tegid kvoodidiili ja palju muud. Nädala number on 18,4 – mida see tähistab, kuuleb saatest.