Väljaspool seadust: Tallinna Sadama korraldatud ohtlike jäätmete pumpamine Tallinna lahel

Kogunenud on see tegevus Naissaare ja Kakumäe vahel asuvalle ankrualale nimega Tallinn Golf ehk lühidalt Tallinn G. Tegemist on Eesti sisemere alaga, mis asuv väljaspool sadamate akvatooriume. Väga mugav asukoht Venemaa Primorski ja Ust-Luga sadamaid külastavatele tankeritele, et korraks teekonnalt kõrvale põigata.

Äri mahust annab aimu elektroonilise mereinfosüsteem, mille andmed räägivad sellest, et kui aastal 2019 saabus sellele ankrualale heitmeid ära andma 175 tankerit, siis aastal 2020 oli see number juba 401. See tähendab, et ei möödu päevagi, mil mõni neist tankeritest heitmete äraandmiseks spetsiaalselt Eesti vetesse ei tuleks.

Mitu naftatankerit on seal seismas selle artikli kirjutamise hetkelgi (24.11 kl 14:30):

Tegevuse skeem on üldiselt selline:

Ankrualale saabub naftatanker

Tallinna Sadamale kuuluvast Paljassaare sadamast saabub tema juurde jäätmeid vastuvõttev Eesti laev, reeglina kannab see nime Lotos või East, mis kuuluvad vastavalt ettevõtetele AS Vagen ja Baltic Marine Bunker AS.

Mõned tunnid veedavad laevad küljed koos ja tankerilt pumbatakse sel ajal jäätmed ümber

Paljassaare sadamas pumbatakse jäätmed omakorda ümber Tallinna Sadama sidusettevõtte GreenMarine paakautodesse ning saadused viiakse ümbertöötlemisele

Tanker jätkab oma teekonda



Eesti riik on sellele tegevusele andnud ühelt poolt maksusoodustusi pakkudes rohelise tule, teiselt poolt heitmete ümberpumpamise teenus seaduste haardest täielikult väljas ning kontroll selle üle on sisuliselt olematu.

Suurim soodustus seisneb selles, et meresõidu ohutuse seaduses on juba aastast 2003 erand, mille kohaselt on veeteetasust vabastatud reidil punkerdavad ning pilsi- ja tankipesuvett ja õlijääke äraandvad laevad, mis ei külasta Eesti sadamaid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) selgituse kohaselt on erand tehtud, et jäätmed antaks üle, mitte ei heidetaks Eesti vetes merre. Täiendavate tasude kehtestamine tekitavat riski, et ei soovita jäätmeid üle anda.