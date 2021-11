Kaugetel planeetidel on mineraale, mida pole Päikesesüsteemis kunagi nähtud

Päikesesüsteemi-välised planeedid paistavad väikesed, tuhmid ja kauged. Selle kohta, millest need koosnevad, puuduvad üksikasjalikud andmed.

See kehtib eriti Maa, Veenuse ja Marsi sarnaste kivist eksoplaneetide kohta, mille pinda pole seni olnud võimalik vaadelda.

Nende sisemusse piilumiseks on siiski olemas meetod, mis annab nüüd mõista, et osa mineraale, millest kivist eksoplaneedid koosnevad, erinevad oluliselt Päikesesüsteemis leiduvatest mineraalidest. Teadlased pidid nende klassifitseerimiseks leiutama uusi termineid.

„Reostunud valged kääbused annavad mõista, et meie kosmilises naabruskonnas on planeetide mitmekesisus seniarvatust suurem, millest on johtunud sellised ainulaadsed planetaarse akretsiooni ja diferentseerumise viisid, millesarnastele pole Päikesesüsteemis otseseid vasteid,” kirjutavad uurijad töös, mis ilmus teadusajakirjas Nature Communications.