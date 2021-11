550 000 vaktsineerimispassi hakkab kaotama reisimiseks vajalikku kehtivust – tuleb teha uus

See tähendab, et reisimiseks peab patsiendiportaalis digilugu.ee looma uue vaktsineerimise tõendi, kuid Eestis saab jätkata tõendite kasutamist, kui tõendit kontrollitakse teenuspakkuja juures veebilehe kontroll.digilugu.ee kaudu. TEHIK ei ole seni teatavasti loonud äppi, millega koroonatõendeid kontrollida, ja nii kasutavad väga paljud söögikohad, kultuuriasutused ja spordiklubid välismaiseid äppe.

TEHIK on loonud ka skeemi, mis peaks inimestele selgitama, mis tõendite kehtivuse ja kontrollimisega hetkel toimub:

„Niisugust erandit ei saa Eesti riik sisse viia teiste riikide poolt loodud tõendi kontrollimiseks mõeldud rakendustes, mis tähendab, et välisriikides loetakse need tõendid pool aastat pärast loomist siiski kehtetuks. Paneme kõigile välisriiki reisijatele südamele, et looksite endale juba enne reisi digilugu.ee kaudu uue vaktsineerimise tõendi vältimaks sekeldusi piiriületusel ja välisriigis viibides," rääkis TEHIKu tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus.