Fotod: Volkswagen esitles uut T-Roc linnamaasturit

Olenevalt varustusest on info- ja meelelahutusekraan 8,0 või 9,2 tolli. Standardvarustusse kuulub digitaalne näidikuplokk, mida on lisavarustusena võimalik tellida ka kuni 10,25-tollise Digital Cockpit Prona.

Uue T-Roci välisilme on muudetud äkilisemaks. Standardvarustuses on LED-esituled ja pimendatud tagatuled. Soovi korral on saadaval IQ.Light LED-maatriksesituled (need, mis vastusõitjat ei pimesta), valgusribaga iluvõre ning uue graafilise struktuuri ja dünaamiliste suunatuledega tagatuled.