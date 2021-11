Foto: Taavi Sepp

Valitsus on alustanud arutelusid selle üle, kui kaua peaksid kehtima aastased vaktsineerimistõendid, kuid praegu ei ole kavatsust seda aega pikendada. Küll aga on kõne all tõhustusdooside eeltingimuseks seadmine, et kehtestatud piirangutest vaba olla.