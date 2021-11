VIDEO | 2 000 000 € Rimac Nevera käis mudas ja kruusal off-roadimas

Rimac Nevera – 1914 hj täiselektriline hüperauto, mis maksab 2 miljonit eurot ja mida toodetakse vaid 150 eksemplari. See on auto, mille ostjad selle suure tõenäosusega garaaži pargivad ning siis seltskondlikel üritustel, viskiklaas näpus, vahel katte pealt tõmbavad ja külalistele näitavad.

Teises äärmuses on aga Mate Rimac – firma juht, süda ja hing. Tema autode hoiule panekut ei julgusta – firma toodangu sõiduomaduste lihvimisse on läinud liigagi palju tööd, et need lihtsalt kusagil seisaksid.