Sõjaajaloolased vastavad: kas Eesti sood ja järved peidavad tõesti sakslaste „pantreid” ja „tiigreid”?

Kohalikud memmed ja taadid on peale sõda ikka rääkinud lugusid tankidest, suurtükkidest ja lennukitest, mida nad nägid metsades, soodes ja jõgedes pärast seda, kui nende kodukandist käis üle Teine maailmasõda. Vahel on taadid-memmed sattunud oma lugudega ka televisiooni. Ehkki nende lugude seas on palju väljamõeldisi, siis meil endal Eestis leidis ju aset juhtum kui Ida-Virumaal kui 2000. aastal tõmmati Kurtna Mätasjärvest välja sakslaste trofeetank T-34.

Ka selle tanki leidmine sai alguse rahvajutu kontrollimisest. 1944. aasta septembri keskel nägi üks poiss tanki roomikute jälgi, mis viisid otse järve. Kaldale lähenedes märkas poiss selle põhjast tõusmas õhumulle. Neid mullikesi nägi ta veel kaks kuud kui käis järve juures jalutamas. Alles 1990. aastate lõpus rääkis juba küpsesse ikka jõudnud poiss sellest juhtumist Narva sõjaajaloo huvilistele, kes ei lükanud asja edasi ja läksid asja uurima. Ning tuli välja, et Mätasjärv peidab tõepoolest tanki!