Proovisõit | Seat Ibiza – kas kõigi aegade märkamatuim "näovärskendus"?

Tänavu oli käes viimane aeg näovärskenduseks, kuid erinevuste märkamiseks tuleb autot uurida kullassepa pilguga. Mis siis on varasema mudeliga võrreldes teisiti?

Sees uutmoodi, väljas vanaviisi

Välisilmes tehtud muutuste märkamiseks peab uut Seat Ibizat väga tähelepanelikult vaatama ja siis veel ja veel lausa suurendusklaasiga. Tagaluugil on näha, et sõna Ibiza on nüüd uutele Seatidele kohaselt käsitsi kirjutatud. Ja kui veel neli ringi ümber auto käia, võib avastada, et Ibizal on nüüd LED-esituled standardis ning pisut teistsugused veljed. Lisandunud on kaks uut värvitooni. Kõik!

Sisemuses on muutused palju suuremad. Ibiza interjöör on alati olnud hästi organiseeritud ning hõlpsasti käsitletav, kuid oli senitoodetul tume ja üksluine ja ei sobinud kuidagi kokku auto särtsaka noorusliku kuvandiga. Nii tuli koos värskendusega uus pehmetest materjalidest koosnev sisemus, mis nüüd on puudutades oluliselt mõnusam. Tõepoolest, materjalide üle puudub igasugune võimalus virisemiseks. See on esmapilgul märkamatu, aga suur samm edasi.

Ka nahkkattega rool on uus, olles FR versioonis standardvarustuses ning Style’i puhul lisavarustuses, samuti on kallimas versioonis uute ventilatsiooniavade ümber LED-meeleoluvalgustus. Püsikiirushoidja juhtimine toimub nüüd nuppe täis puistatud roolilt, mitte enam kangi abil. Füüsilisi nuppe on aga säilinud palju ning alles on isegi päris ehtne käsipidur, mida tuleb vanamoeliselt sikutada.

Varem keskkonsooli integreeritud infolustisüsteem on nihutatud kõrgemale ja ulatub nüüd armatuurlauast välja. Selle läbimõõt on 8,25 tolli, lisatasu eest saab 9,2-tollise. Süsteemi tarkvara on uuendatud ja nüüd saab nutitelefone lausa juhtmevabalt ühendada ka Android Auto ja Apple Carplay kaudu. See on mugav, kuna USB-pistikute asemel on nüüd ainult USB-C, mille jaoks on sageli vaja adapterit.

Kapoti all klassikaliselt