Valeinfo kummutatud: ka vaktsineerimata reservväelased peavad lisaõppekogunemisele minema

„See ei vasta tõele. Lisaõppekogunemisele Okas 2021 on kohustatud tulema kõik kutse saanud reservväelased sõltumata sellest, kas nad on vaktsineeritud koroonaviiruse vastu või ei,“ andis teada kaitseväe ametlik infokanal Sõdurileht.

Kaitsevägi on teada andnud, et kõiki õppusele tulijaid testitakse kohapeal ja soovijatele pakutakse ka vaktsineerimise võimalust.

Valitsus kutsus kolmapäeval 1684 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2021, mille käigus ehitavad kogunejad ühe ülesandena ka ajutise piiritara rajatisi. Ajutise tõkkena kasutatakse kaitseväe lõiketraati, mida on kokku ca 120 kilomeetrit ja see paigaldatakse kolmekordsena. Kokku saab rajada kuni 40 kilomeetrit tõket ja ehituse fookus on maismaapiiril.