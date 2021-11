Arheoloogid avastasid 4500 aasta vanuse Muinas-Egiptuse päikesetempli

Varem on tuvastatud vaid kaks seesugust rajatist. Üks neist on Nyuserre Ini tempel. Teine, läheduses paiknev tempel on rajatud 5. dünastia 1. kuninga Userkafi auks ja kaevati välja 1960. aastatel. Seni pole selge, millisele vaaraole oli pühendatud hiljuti avastatud kolmas tempel.

Mõned teadlased on oletanud, et need kuus püramiidi ei olnud eraldiseisvad hooned. Arvati, et vaaraod võisid lihtsalt varasemaid templeid ümber nimetada ja kohandada. Nagu hiljutised väljakaevamised selgelt näitavad, oli Nyuserre Ini templi all paiknev hoone tegelikult siiski eraldine rajatis.