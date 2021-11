Probleem tekkis Laulasmaa spaas, mis pakub koolituste, seminaride ja konverentside korraldamiseks seminariruume, kus seni on kõiki teenuseid kasutavate külaliste tõendeid kontrollitud. Ent ühe lähiajal saabuva koolitusgrupi koolitaja võttis asutusega ühendust ning andis teada, et tema on konkreetse hotelli saabuva koolitusgrupi esineja ja ei pea esitama mingeid tõendeid ega tõestama oma nakkusohutust.

Tekkis suur segadus ning vastukäivad arvamused riigi kriisinumbril 1247.

Esmalt teatati sealt spaale, et nad on käitunud õigesti, nõudes kõigilt, ka esinejatelt, nakkusohutuse tõestamist. Koolitaja vastusega rahule ei jäänud ja võttise ise infoliiniga ühendust, kust anti peagi uus arvamus: koolitaja võib tulla koolitusgrupile esinema ilma tõendeid esitamata – koolitaja olevat töösuhtes meilt ruumi rentinud firmaga ja temale kehtib tööandja riskianalüüs.

Nii pöörduski majutusasutus riigiametite poole ja eile saadi ka riigikantseleilt lõplik hinnang.

Täismahus nägi see välja selline:

„Vabariigi Valitsuse korralduse nr 305 punkti 14 alapunkti 5 kohaselt võib töötaja osaleda korralduses nimetatud tegevustel, kui tema tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed.

Töötaja VV korralduse kohaselt on isik, kellega on sõlmitud tööleping. Kui isikuga on sõlmitud mõni muu leping, näiteks töövõtuleping või käsundusleping, siis VV korralduses punkt 14 alapunktis 5 nimetatud erand isikule ei kohaldu ning ta peab esitama korralduses nimetatud tegevustel osalemiseks COVID-tõendi.