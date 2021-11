Tartusse Kroonuaia tänavale paigaldati 5G-võrku ühendatud ülekäigumärgid

Ülekäiguraja infosüsteem näeb kaamerate abil liiklejaid ja hoiatab neid võimalike ohtude eest valgussignaaliga. Lahenduse paigaldanud ettevõtte Bercman Technologies teatest selgub, et 5G-sidet sel esialgu vaja ei lähe, küll aga tulevikus.

"Saame seda kasutada, et arendada edasi lahendusi, kus nutikas ülekäigurada saadaks tulevikus ohuolukorras sõnumi autole, kus aktiveerub vajaduse korral automaatne pidurdamise juhiabisüsteem, või pakirobotile teate, et on turvaline ülekäigurada ületada," selgitas ettevõtte tegevjuht Mart Suurkask.