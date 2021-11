Naine pääses HIV-nakkusest ilma ravita: teine selline juhtum läbi aegade!

HI-viirusega nakatumine pole enam ammu surmaotsus. Lisaks arenenud ravivõimalustele leidub nn eliitkontrollijaid (ingl elite controllers) – inimesi, kelle organism suudab nakkust ilma ravita kontrolli all hoida, nii et see ei arene edasi haiguseks AIDS.

Asjatundjate hinnangul võib eliitkontrollijaid olla kuni üks viiesaja HIV-nakkuse kandja kohta. Lisaks on teadaolevalt kaks inimest, kes said HI-viirusest võitu ilma ravi ja luuüdi-tüvirakkude siirdamiseta.