Pfizer, BioNTech ja Moderna teenivad koroonavaktsiini müügiga igas sekundis 1000 dollarit kasumit

Need ettevõtted on müünud ​​suurema osa oma vaktsiinidoosidest rikastele riikidele, jättes madala sissetulekuga riigid hätta, teatas Medical Xpressi vahendusel koroonavaktsiinidele laiema juurdepääsu eest võitlev organisatsioon People's Vaccine Alliance (PVA), mis põhines oma arvutustes ettevõtete tuluaruannetel.

"On rõve, et vaid mõned ettevõtted teenivad igas tunnis miljoneid dollareid kasumit, samas kui madala sissetulekuga riikide elanikest on koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud vaid kaks protsenti," ütles PVA ja Aafrika liidu liige Maaza Seyoum. „Pfizer, BioNTech ja Moderna on kasutanud oma monopoli, et seada esikohale kõige kasumlikumad lepingud rikkaimate valitsustega, jättes madala sissetulekuga riigid välja külma kätte."