Tähtaeg langes: interneti sai endale koju vähemalt 9800 Eesti kodu

Lairiba II etapi toetusmeede jagunes kaheks: toetus kiire interneti juurdepääsuvõrkude ehitamiseks ning kuni 300-eurone toetus kiire internetiga liitumiseks. Esimese tähtaeg oli 31. oktoober ning teisel juuni lõpp.

TTJA sideosakonna juhataja Oliver Gailan ütles Fortele, et 3020. aasta lõpus TTJA poolt korraldatud konkursil juurdepääsuvõrkude ehitamiseks olid edukad 10 ettevõtet ja nad asusid rajama uusi kiire interneti ühendusi 7337 aadressini. Riigipoolne toetus oli selleks kokku eraldatud 10,5 miljonit eurot ja toetusmeetme põhimõte on, et TTJA maksab raha välja alles peale tööde valmimist.

Gailani sõnul on selle konkursi raames tänaseks väljamakseid tehtud 2646 aadressi eest.

„Hetkel on võrkude valmimise ja tööde vastuvõtmise osas meil kõige kiiremad ajad, sest viimase nädalaga on välja maksmiseks esitatud töid 3031 aadressi osas ja neid me hetkel kontrollime. Väljamaksetaotlusi ootame jooksvalt seega veel ligikaudu 1600 aadressi osas," ütles Gailan ja märkis, et keskmine riigi toetus ühele aadressile internetiühenduse rajamiseks on 1430 eurot.

Ta lisas, et ajapikendust on ehitamiseks taotletud, kuid see asjaolu, et eelarvet saab kasutada ainult selle aasta lõpuni, seab omad piirid.

„Omaltpoolt püüame tähtaegade osas vastu tulla niipalju kui võimalik, sest peame oluliseks kiirete internetiühenduste valmimist võimalikult suures ulatuses. Võrkude ehitajatele on aasta olnud väga suurte väljakutsetega - ehitushinnad on kallinenud ja on esinenud päris suuri võrgu ehituse materjalide tarneraskusi," ütles Gailan.