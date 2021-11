FOTOD | Volkswagen andis tootmisse kapitaalselt uuenenud Multivani

Võtmefaktid:

Multivan on nüüd selgelt pereauto

Valikus on esimest korda pistikhübriid

Autosse mahub kuni 7 istet ja tagumised neist on ümberkeeratavad, liigutatavad ja eemaldatavad

Autol on 25 juhiabisüsteemi



Ka turunduslikult mahukaks pereautoks muutunud auto tuleb turule kahes pikkuses: 4,98 ja 5,18 meetrit, auto kõrguseks on 1,9 meetrit. Masinas on kokku kuni seitse liigutatavat ja pööratavat istet. Märgiliselt lahe on see, et kahe esiistme vahelt saab topisihoidjate paneeli tõmmata taha ning moodustada sellest laud näiteks kergeks lõunasöögipausiks. Selleks on ka keskmise istmerea toolid väga kerge võttega laua poole ümber keeratavad ning sel eesmärgil on istmed tehtud ka eelnevatega võrreldes 25% (7kg) kergemad. Tegelikult on kõik tagumised toolid ka kõik kerge vaevaga täiesti eemaldatavad.



Peamiseks auto eeliseks mis iganes teise sõiduautoga (olgu-olgu, sõitjateveoks kohandatud väikekaubikuga) ongi vast see, et kõigi ja kõige jaoks on ruumi.

Auto salongi tagumisest osast leiame veel 4 USB-C porti ja 13. eri toonis ambientvalgustuse ning nüüd on ka tagumised toolid soojendusega. Mõlemad tagauksed avanevad seejuures elektriliselt. Juhiistmel on olemas ka mitme eelsisestatud asendi mälufunktsioon.

Aga mootorite juurde. Valikust leiame nii hübriid- (PHEV), bensiini- kui diiselmootori. PHEV (pistikhübriid) on 160kW/2,4l TSI mootoriga, bensiinimootorite seas leiame 100 kW/1,5l TSI ja 150 kW/2,0l TSI neljasilindrilised ajamid ning diiselmootoriks on 110 kW/2,9l TDI (see tuleb müügile küll alles mitte enne järgmise aasta suve).

Kütust võtab bensiinimootoriga masin ligikaudu 6,1-7,6 liitrit sajale. Tootja kinnitusel on autol ka oma sõidukiklassi kõige väiksem õhutakistus ning eelkäijaga võrreldes on auto mass vähenenud 200 kg. PHEV ehk eHybrid masinal on 13 kWh mahutavusega liitium-ioonaku ning selle sõiduulatus on kahe mootori peale kokku 700 km.

PHEV-masinal on 6- ja bensiinimootoritega masinatel 7-käiguline DSG (dual clutch gearbox) automaatkäigukast.