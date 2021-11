IBM on astunud kvantarvutite osas suuri edusamme

IBM-i tegevjuht Arvind Krishna sõnas, et nende edusammud on nüüd veelgi ekstreemsemad – nende kvantarvuti suudab lahendada probleeme, mis tavalise arvutiga üldse võimalik polekski. Krishna sõnas: “Seda on võimatu ühegi teise masina peal simuleerida, seega viitab see sellele, et see on võimsam kui mistahes seni loodud arvuti.” See hõlmab ka Google’i ja Hiina teadus-ja tehnikaülikooli loomingut – nende simulatsioonid olid veel tavaarvuteile hoomatavad.