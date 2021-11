VIDEO | Scania teatas uue põlvkonna mootorite valmimisest

Ettevõtte teatel on tegemist 420-560 hobujõuliste ja kuni 2800 Nm pöördemomendiga 13-liitriste jõuallikate põlvkonnaga, mis pakuvad pikamaavedudel 8% väiksemat kütusekulu. Mootorid töötavad ka HVO biodiislikütusega ning kahe versiooni puhul on võimalik kasutada ka sajaprotsendilist biodiislit FAME.

Uut mootorit ja jõuülekannet kasutavatel veokitel on võrreldes praegustega veokitega aastas 8,3 tonni ehk 7,4% vähem CO2 heitmeid.

Scania tutvustas ka täiesti uut 165- kuni 910-liitriste diiselkütusepaakide valikut, mille seast leiab kolmes erinevas suuruses (S, M ja L) paagid. Need on saadaval erinevates pikkustes, kusjuures kõik nad on uue D-kujulise disainiga, mis suurendab oluliselt paakide vastupidavust. Raamile kinnitatakse paagid C-kujuliste klambritega.