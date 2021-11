Eesti pole enam mingi eriline digiriik - Euroopaski püsime arengult seitsmendal kohal

Euroopa Komisjon reedel avaldatud digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) tulemuste kohaselt on euroliidu kõige arenenumad digiriigid Taani, Soome ja Rootsi. Neile järgneb Holland, siis Iirimaa, siis väike saareriik Malta ja edasi leiamegi seitsmendalt kohalt Eesti. Kõige kehvemad digiriigid on aga Kreeka, Bulgaaria ja Rumeenia.

Edetabel luuakse mitme parameetri alusel, neist üks olulisemaid on rahva ühendatus, ehk et küsimus, kas inimestele on üldse loodud kaasaegseid tehnilised võimalused e-teenuseid tarbida või näiteks koroonaajal kaugtööd teha ja distantsõpet saada.