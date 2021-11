TUTVU LÄHEMALT | Apple'i auto seest ja väljast – sellega seotud patentide põhjal

Siiski olla sellega hõivatud tuhandeid Apple'i töötajaid ja valmis autot võib näha kõige varem 2025. a, aga tõenäolisemalt selle kümnendi lõpupoole.

Teema üle arutlejad nõustuvad ühes: et autol on elektrimootor. Muus arvamused pigem lahknevad. Mõned usuvad, et tulekul on terviklik Apple'i auto, teised arvavad, et õunafirma arendab isejuhtivate sõidukitega seonduvat tarkvara, riistvara ja teenuseid ning ise autot ei paku.

Igatahes on Apple registreerinud aastate jooksul hulga auto loomisega seonduvaid patente, mis on seni ainus ametlik kinnitus, et Apple'i auto võib tõesti kunagi müügile jõuda.

Aga milline see välja võiks näha? Ühendkuningriigi autorendifirma Vanarama lasi Apple'i seni teadaolevate patentide põhjal koostada kunstilise nägemuse Apple'i auto välimusest ja sisemusest.

Nagu sellise fantaseerimise põhjal oodatudki, on tulemus üsna veidra kujuga. See meenutab pigem ulmeliselt nurklikku linnamaasturit kui sedaani ja selle armatuurlauda domineerib suur puutetundlik ekraan (mitte rohkem kui üks väiksemat). Mida Apple'i asjapulgad tegelikult sepitsevad, on muidugi endiselt suur saladus.

Värskeim suur kõmulugu Apple'i elektriauto teemal on selline, et ettevõte valmistub sõiduki tootmiseks Koreas (mida teostavad partnerid) ja loodab sellel rindel 2024. aastal tegutsemisvalmis olla.