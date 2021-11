Euroopa Ravimiamet soovitab anda müügiloa kahele COVID-19 ravimile

Ronapreve ja Regkirona on esimesed COVID-19 raviks mõeldud monoklonaalseid antikehasid sisaldavad ravimid, millele CHMP on andnud positiivse hinnangu.

CHMP hindas andmeid, mis näitasid, et ravi Ronapreve või Regkironaga vähendas märkimisväärselt nende COVID-19 patsientide hospitaliseerimist või suremust, kellel oli risk raske haiguskulu tekkeks. Lisaks näidati teises uuringus, et Ronapreve vähendas COVID-19 tekke võimalust, kui sama leibkonna liige oli SARS-CoV-2 viirusega nakatunud.

Ekspress on kirjutanud, et USAs on ravim Ronapreve hädaolukorra-heakskiidu saanud juba 2020. aasta novembris. Ilmselt saab see heakskiidu veel selle aasta sees ka Euroopa Liidus.