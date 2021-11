Acura esitles uut Integrat – viieukseline ja esmakordselt turboga

Masinat on terve aasta jooksul õrritatud ning eile tõmmati lõpuks kate prototüübilt maha. Tegu on Acura katsega luua suurepärane viieukseline sportauto.

Acura asepresident Jon Ikeda sõnas, et tegu on Integraga uuele põlvkonnale, rõhutades, et uustulnuk on sportlike ja sujuvate joontega nagu mudeli eelkäijad, mis aastaid tagasi fännide südamed võitsid.