VIDEO | ITK lahangupatoloog koroonakopsust: ma ei taha seda haigust endale külge saada, see näeb väga õudne välja

"Kops näeb välja nagu tavaline põletikuline kops. Aga kui see mikroskoobi alla panna, siis see kops on täiesti sidekoestunud. Hingamispinda oli järele jäänud väga vähe. Ma pole varem sellist kopsu näinud ja see tundus väga õudne," ütles Vaas.

Vaasi kooliõpetajast abikaasa on seda haigust põdenud ja selgus, et tema sai selle koolist oma õpilastelt. Vaas sõnab, et seda haigust ei soovitaks ta kellelegi ja eriti idiootne on see, kui inimesed on üritanud seda nakkust ise saada, et läbipõdemise teel immuunsus saada.