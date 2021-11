Huaweil pole tagasiteed – Biden kirjutas alla seadusele, mis keelab isegi kaaluda tema seadmete ostmist

Jutt käib seadmetest, mis on loetletud märtsis 2020 jõustunud turvaliste ja usaldusväärsete sidevõrkude aktis - nendes on välja toodud ka Huawei ja ZTE keeld, kuna kahtlustati, et nende 5G-seadmed võivad sisaldada Pekingi korraldusel lisatud tagauksi. Hiina on nende olemasolu eitanud.