Andres Merits teadusnõukogust lahkumise tagamaadest: tahtsin seda juba ammu teha

Andres Merits räägib, et praegune hetk on soodne lahkumiseks ning oma teadustööle keskendumiseks.

„Mulle oli oluline see, et minu võimekus kõikides ülesannetes – nii põhi-kui ka lisaülesannetes – on ammendunud ja tuli teha valik. Ka on õnneks saabunud hetk, kus molekulaarviroloogi teadmiste ja oskuste rakendamine nõustamises pole enam nii aktuaalne kui varem,” ütles ta Fortele.