Renault uus elektriline väikekaubik Kangoo E-TECH - ühe laadimisega 300 kilomeetrit

Kangool on 90 kW mootor (245 Nm pöördemoment) ja 45 kWh liitiumioonaku. Autol on 1,45 m ulatuses avanev külgmine liuguks, 8-tollise ekraaniga Renault Easy Link multimeediasüsteem, kolm esiistet keskmise kokkuklapitava seljatoega, pea 60 liitrit panipaiku kabiinis ja viimase põlvkonna ADAS, kuhu kuulub ka „Stop & Go" funktsiooniga kohanduv püsikiirusehoidja.