Saksamaa ja Prantsusmaa keelavad Moderna vaktsiini kasutamise alla 30-aastastel

Reutersi andmeil viitab STIKO uuringutele, mis näitasid, et 18–29-aastaste meeste puhul on Moderna vaktsiini saanutel 11,71 südamepõletiku juhtumit 100 000 süstimise kohta ning Pfizeri vaktsiini saanutel 4,68 juhtu. Sama vanade naiste puhul oli määr Moderna puhul 2,95 ja Pfizeri puhul 0,97.

Prantsusmaa tervishoiueksperdid esitasid selle nädala alguses sarnase soovituse, viidates üleriigilisele uuringule, mis viitab Moderna vaktsiiniga seotud väga haruldasele südamepõletiku riskile. Reutersi teatel leidis sealne ekspertide nõukoda, et alla 30-aastastel on südamepõletiku risk Pfizeri vaktsiini korral umbes viis korda väiksem kui Moderna vaktsiini kasutades.

Moderna koroonavaktsiini kasutamist noorematel inimestel on keelanud näiteks Soome, Rootsi, Taani ja Norra. Kõik nad tsiteerivad uuringuid, mis näitavad väga harva südamepõletiku riski noortel, kes on saanud mRNA koroonaviiruse vaktsiini. Ükski uuring ei sea kahtluse alla vaktsiinide tõhusust ega kasu, mida need COVID-19 eest kaitsmise kaudu toovad, ning uuringud näitavad, et südamepõletiku risk on COVIDiga nakatunutel oluliselt suurem.