Eesti valitsus ei ole loonud vaktsineerimistõendite kontrollimise mobiilirakendust ja arendab suure raha eest selle asemel nüüdseks kasutut kontaktijälgimise äppi HOIA. Selle asemel on loodud veebilehitseja põhine kontrollikeskkond aadressil kontroll.digilugu.ee, mis on mobiilis suure hulga klientide kontrollimiseks muidugi ebamugav lahendus.

Küll aga on tõendite kontrollimise äpid loonud mitmed teised Euroopa riigid ja neid äppe kasutatakse ka paljudes Eesti asutustes, kus klientide kontroll on valitsuse korralduse kohaselt kohustuslik.

Näiteks on mitmed Eesti söögikohad kasutamas Hispaanias, Portugalis või Hollandis loodud vaktsineerimistõendite äppe ja kõigi nende kolme kasutamisel lükataksegi tagasi vaktsineerimistõendid, kui inimene on saanud tõhustusdoosi, viimasest süstist on möödas vähem kui kaks nädalat ning inimene on teinud endale uue vaktsineerimistõendi.