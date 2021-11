86 938 Eesti inimest on saanud SMS-kutse koroonavaktsiini tõhustusdoosile

Vaktsiinitootjad soovitavad tõhustusdoose, kuna poole aasta möödudes vähenevat inimeste organismis vaktsineerimisest tulenevate antikehade arv ja see kasvatavat ohtu koroonaviirusega sümptomaatiliselt nakatuda. Samas on nende tõhusus ja kõrvaltoimed korralikult uurimata ning on arvatud, et antikehade arv ei peagi kogu aeg "laes" olema.