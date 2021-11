Ootamatus kohtusaalist: ringkonnakohus seadis kahtluse alla valitsuse koroonakorralduse põhiseaduspärasuse

Arvestades, et koroonahaigusesse on terviseameti andmetel Eestis nakatunud kokku üle 205 000 inimese, viiruse levik on väga laialdane ja karantiininõuded on lähikontaktsetele inimestele kehtinud alates pandeemia algusest, on kohtu hinnangul küsitav piirangute kehtestamine üldkorralduse vormis.