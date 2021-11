Proovisõit: Land Rover Defender 90 – selle masinaga lausa otsid mudaseid teid ja üleujutatud tänavaid, sest see on lõbus

Kaeravälja tee väljasõit Rannamõisa teele on üks neid Tallinna linnavõimude targal juhtimisel värskelt valminud lõike, mis väiksemagi vihma korral väikeseks tiigiks muutuvad. Väiksemad masinad jäid eile selle veekogu ees sisuliselt seisma, mõni otsis väljapääsuks teisi võimalusi, mina võtsin sadakond meetrit eemal hoo korraks maha, vaatasin, et ühtegi jalakäijat ega autot lähedal ei oleks ja ... gaas põhja!

Selliseks võibki Defender 90 muuta ühe muidu nii igava inimese, kui ta esimest korda selle rooli satub. Eriti, kui ta on samal päeval saanud kogeda enneolematut kindlustunnet mudast lauslibedaks muutunud, sügavate ja teadmata sügavusega aukude ja roobastega varustatud käänulisel metsateel.

Millest see kindlus? Esiteks tunnetus, et see masin on suurusele vaatamata tõesti sinu kontrolli all, ja mis veel olulisem - teeoludega hakkama saamine on omakorda masina kontrolli all. Ja see kontroll on saavutatud paljude nüanssidega.

Kõige muljetavaldavam, silmatorkavam ja ühtlasi reguleeritavam on neist auto kõrgus. Reguleeritavam? Jah, kui tavarežiimil ulatub vahemaa maapinnast auto kõrgeima osani 1,97 meetrit ning kliirens on 21 cm, siis piisab vaid ühest näpuvajutusest nool-üles klahvile käigukangi kõrval, et: kõigepealt kerkiks silmatorkavalt auto esiosa ja seejärel tuleks järele tagaosa, ning ekraanilt vaatab vastu info, et auto on nüüd 2,04 meetrit kõrge ning kliirens on kasvanud koguni 0,29 sentimeetrini.

Kui korralik vedrustus ja suured rattad arvesse võtta, siis on tulemuseks see, et selle masinaga võib julgelt ilma igasuguste teedeta off-road tõusud ja langused ette võtta ning tavateedel ei takista seda masinat tiigid ega vaalud.