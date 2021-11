Proovisõit | Dacia Spring – kas kõige kallim Dacia või kõige odavam elektriauto?

„Katusega elektritõuks“ oli vastus, mis enamikku küsijaid rahuldas ning kaastundlikult noogutama sundis, aga seda vaid seetõttu, et nad polnud sellega kunagi sõitnud.

Pole olnud just palju proovisõite, mis algaksid sedavõrd madalate ootustega. „Auto, mida keegi ei taha“ – kas saab olla veel intrigeerivamat tutvustust lausa automüüja poolt? Targu jäeti muidugi märkimata, et kiibikriis pole ka Dacia tootmisvõimsusi puutumata jätnud ja autode saadavusega on täpselt nii nagu just on. Aga kõigest järgemööda.

See test erines paljudest teistest ka seetõttu, et imiteeris maksimaalselt päriselu. Täpselt üheksa ööpäeva, veidi üle 700 kilomeetri, millest umbes kolmandik läbitud linnas ja kaks kolmandikku maanteel, kus CCS kiirlaadijad paraku puuduvad – just selline on mu autokasutuse muster, mida saab ka aasta peale laiendada. Polnud ka sõiduproovi nimi ilmaasjata „ellujäämistest Dacia Springiga“.

Julge pealehakkamine on pool võitu

Väikestel linnaautodel ei lähe viimasel ajal kuigi hästi. B-segment, mis veel hiljuti oli Euroopas müüginumbritelt teisel kohal, on nüüdseks langenud neljandaks. Üha karmistuvate keskkonna- ja ohutusnõuete tõttu on tootjal järjest raskem nende pealt kasumit teenida ning see peegeldub otseselt mudelivalikus – järeltulijat ei saa enam ei Renault Twingo, Volkswagen Up, Citroën C1 ega Peugeot 108. Enamgi veel – isegi B-segmendi liider, Volkswagen Polo on Eestis vaikselt müügilt kadunud.

Rumeenia juurtega automark ujub aga vastuvoolu: Renault’ säästubränd toob nüüd esmakordselt Dacia Springi näol turule väikese linnaauto. Ja ehkki müügihitt Sandero koos oma modifikatsiooni Stepwayga kvalifitseeruvad B-segmenti ning Dustergi teab kui suur auto pole, on Spring esimene just linnadžunglisse mõeldud Dacia. Test kinnitas veenvalt – kui teda kasutada planeeritud eesmärgil, on rahulolu garanteeritud.