EKRE kunagine eesmärk saab siiski teoks: MKM alustab e-valimiste auditeerimist, tegija valiti ilma hanketa

„Eesti digiühiskonna turvalisuse tagamine küberruumis on meie põhiline prioriteet ning samuti ka kodanike ootus, et nende digitaalsed toimingud on turvalised, eriti just e-valimised. Seetõttu lisaks RIA ja valimisteenistuse enda tavapärastele kontrollidele, auditile ja sissemurdmistestimisele, kaasame ka väliseid partnereid, et meie e-valimiste süsteemi turvalisust hinnata," kommenteeris otsust Reformierakonda kuuluv ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.