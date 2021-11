Enneolematu oht Iru elektrijaamas: radioaktiivsed mähkmed panid kiirguseksperdid tegutsema

Päästeameti teadaande kohaselt laekus eile kell 11.54 häirekeskusele teade, et Maardu linnas on Iru elektrijaama jäätmete kogumise territooriumile saabunud prügiautos tuvastatud radioaktiivset ainet. Kohale saabunud päästemeeskond leidis koormast kella 12.34 paiku kiirgusallika, mis märgistati ning seejärel määrati ka ohuala 20 meetri raadiuses.

Kolm minutit hiljem, kell 13.37 sai selgeks, et tegemist oli radioaktiivset joodi sisaldavate meditsiiniliste jäätmetega. Jäätmed paigutati kinnisesse metallkonteinerisse ning pärast ohutuks muutumist lähevad need hävitamisele.

See kõik oli juhtumi ametlik kokkuvõte. Asja lähemalt uurima asudes selgus, et viidatud „meditsiinilised jäätmed" olid täpsemalt kõige tavalisemad mähkmed - seda kinnitas elektrijaama haldav Enefit Green.

„Olmeprügi hulka olid sattunud teatud ravi saava inimese väljaheidetega mähkmed. Need sisaldasid radioaktiivset joodi," ütles Enefit Greeni taastuvenergia kommunikatsioonijuht Kadri Korsten.

„Mähkmed ongi praeguseks isoleeritud nii, et need inimestele edasist ohtu ei kujuta ja lähevad hävitamisele kui kiirgustase on piisavalt mädale langenud. Iru jaama töötajad palusid aga oma koostööpartneritel tuvastada jäätmete päritolu," rääkis Korsten.