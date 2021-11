Pfizeri teatel vähendab nende koroonatablett haiglasse sattumise ohtu 89%

Enam kui 1200 suure tõsise haiguse tekkimise tõenäosusega patsiendi hulgas läbi viidud uuringu tulemuste järgi oli Pfizeri tabletti võtnud inimestel palju väiksem tõenäosus haiglasse sattuda kui neil, kes said platseebotablette, vahendab NBC News.

Ükski päristablette saanud inimene ei surnud, küll aga suri kümme platseebot saanud inimest, teatab Pfizer.

Pfizeri tegevjuht Albert Bourla ütles, et need andmed näitavad, et tabletipõhine ravi võib heakskiitmise korral elimineerida kuni üheksa kümnest hospitaliseerimisest.

Nakkushaiguste eksperdid hoiatavad siiski, et need tulemused on esialgsed, kirjeldatud ainult pressiteates ja neid ei ole eelretsenseerituna meditsiiniajakirjas avaldatud. Ometi kujutavad need endast veel üht lootust andvat tulemust efektiivse ja kergesti manustatava Covid-19 tableti otsinguil.

Spetsialistid rõhutasid, et need tabletid ei ole vaktsiinide asendus, sest vaktsiinid on kaugelt ohutuim ja efektiivseim viis vähendada Covid-19-ga haiglasse sattumise ohtu.

Need võivad aga olla otsustava tähtsusega, kui neid antakse inimestele pärast nakatumist, eriti puuduliku immuunsusega inimestele või kui vaktsiini ei ole saadaval.

Teine ettevõte, Merck on oma coviditableti arendamisega Pfizerist ees ning palus juba USA Toidu- ja Ravimiadministratsioonilt luba nende kasutamiseks. Suurbritannias on aga luba juba saadud.Mercki tabletist saab lähemalt lugeda SIIT.